ओडिशा में प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी, दो गिरफ्तार

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जब्त कफ सिरप की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। ट्रक से 197 कार्टन में रखीं 23,640 बोतलें बरामद हुई हैं।पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को बदमाल के तुम्बेकेला के पास एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक में 100-100 मिलीलीटर की 23,640 बोतलें थीं। इनमें कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड युक्त कफ सिरप मिला। जब्त सिरप की कुल मात्रा 2,364 लीटर बताई गई है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार निवासी मोहम्मद अहसान अहमद (38) और पश्चिम बंगाल निवासी रिजवान अंसारी (28) के रूप में हुई है।