ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बचाई बच्चे की जान
ओडिशा के पुरी में पुलिस ने 80 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि एक दस वर्षीय घायल बच्चे को बेरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया जा सके। बच्चे को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण उसकी जान बच गई। यह घटना उसके स्कूल लौटते वक्त हुई थी।
बेरहामपुर, एजेंसी। ओडिशा के पुरी में पुलिस ने एक दुर्घटना में घायल दस वर्षीय बच्चे को बेरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को बच्चे के पेट के निचले हिस्से में गंभीर चोट लगी थी। इस दौरान पुलिस ने 80 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसे नया जीवन मिला। जानकारी के अनुसार, पांचवीं कक्षा का यह छात्र बुधवार को पुरी के कृष्ण प्रसाद पुलिस थाना क्षेत्र के पत्थरकटा गांव में स्कूल से लौटते समय साइकिल से गिर गया था। इस दौरान ब्रेक की रॉड उसके पेट में घुस गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं थी।
अस्पताल की अधीक्षक सुदीपा दास ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में समय पर पहुंचने के कारण बच्चे की जान बची।
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