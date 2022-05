BDO की पिटाई का मामला: पुलिस ने BJP विधायक को सरकारी आवास से किया गिरफ्तार

BJP प्रवक्ता ने कहा, “विधायक ने सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया कि बीडीओ ने सरे आम उनका कॉलर पकड़ लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दलपति के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।”

Mon, 02 May 2022 07:35 AM

Niteesh Kumar भाषा,भुवनेश्वर Mon, 02 May 2022 07:35 AM

इस खबर को सुनें