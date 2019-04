नक्सलियों का खौफ! ओडिशा के मल्कानगिरी में 6 बूथों पर नहीं डाले गए वोट

ओडिशा में पहले चरण के चुनाव में गुरुवार को चार लोकसभा सीटों और 28 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान हुआ। इस बीच खबर है कि मलकानगिरी जिले में चित्रकोंडा क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डाले गए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "नक्सली हमले की संभावना को देखते हुए चित्रकोंडा के 6 बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया नहीं हुई।"

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे संपन्न हुआ, जबकि माओवाद प्रभावित 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान चार बजे ही समाप्त हो गया। मतदान करने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर साहू और भाजपा ओडिशा इकाई के अध्यक्ष बसंत पांडा रहे। साहू ब्रह्ममपुर लोकसभा सीट से बीजद के उम्मीदवार हैं, वहीं पांडा कालाहांडी लोकसभा सीट से मैदान में हैं।

पहले चरण के मतदान में 30 लाख से अधिक महिलाओं सहित 60 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ओडिशा में चार चरणों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटें हैं।

Chief Electoral Officer, Odisha: In 6 booths of Chitrakonda in Malkangiri district there has been no voting due to threat by naxals. #IndiaElections2019