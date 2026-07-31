मृत मज़दूर के आश्रित को मुआवजा दे सरकार

मृत मज़दूर के आश्रित को मुआवजा दे सरकार
ओडिशा में मजदूर विजय सिंह की मृत्यु के बाद तुरियो पंचायत के मुखिया वीणा देवी और प्रतिनिधि केदार महतो ने मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही हैं।
चंद्रपुरा। ओडिशा में मृत काड़ामारा के मजदूर विजय सिंह के आश्रित को ढांढ़स बंधाते हुए मुआवजा की मांग तुरियो पंचायत के मुखिया वीणा देवी तथा प्रतिनिधि केदार महतो ने की है। कहा कि प्रवासी मज़दूर की मौत दुखद है। सरकार को गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर इस तरह की दुखद घटनाएं घट रही है।
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