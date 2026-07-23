ओडिशा: गुंडिचा मंदिर में शाम छह बजे के बाद प्रवेश बंद
ओडिशा के पुरी स्थित गुंडिचा मंदिर में 'बहुड़ा यात्रा' तैयारियों के तहत गुरुवार शाम से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने बताया कि मंदिर के पवित्रता के लिए यह आवश्यक है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे और श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई है।
पुरी, एजेंसी। ओडिशा के पुरी स्थित गुंडिचा मंदिर में गुरुवार शाम छह बजे से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। यह भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन की वापसी की 'बहुड़ा यात्रा' की तैयारियों को लेकर किया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने कहा कि बहुड़ा यात्रा से पहले मंदिर के शुद्धीकरण और अन्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए प्रवेश बंद करना जरूरी है। एसजेटीए ने एक बयान में कहा कि इस अवधि के दौरान मंदिर परिसर के अंदर प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे अनुष्ठानों के सुचारू संचालन के लिए मंदिर प्रशासन का सहयोग करें।
यह श्रद्धालुओं के लिए 'अदपा मंडप' में देवी-देवताओं के दर्शन का आखिरी दिन था, जहां रथ यात्रा के बाद से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह विराजमान हैं।
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