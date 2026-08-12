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ओडिशा की 1.40 करोड़ की साइबर ठगी में चांदपुर से एक आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- कटक साइबर टीम ने अकौंधा गांव में दी दबिश।ओडिशा की 1.40 करोड़ की साइबर ठगी में चांदपुर से एक आरोपी गिरफ्तारओडिशा की 1.40 करोड़ की साइबर ठगी में चां

ओडिशा की 1.40 करोड़ की साइबर ठगी में चांदपुर से एक आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के कटक जिले में हुई 1 करोड़ 40 लाख रुपये की साइबर ठगी के तार चांदपुर क्षेत्र से जुड़ने के बाद कटक की साइबर क्राइम टीम ने चांदपुर के गांव अकौंधा में छापेमारी की। टीम ने दबिश देकर साइबर ठगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खाते में ठगी की रकम में से करीब 13 लाख रुपये पहुंचे थे। कटक साइबर टीम गिरफ्तार आरोपी को अपने साथ ओडिशा ले गई।प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि ओडिशा के कटक जिले में एक व्यक्ति से 1 करोड़ 40 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई थी।

मामले की जांच के दौरान कटक साइबर क्राइम टीम को पता चला कि चांदपुर क्षेत्र के गांव अकौंधा निवासी अमित और ललित भी ठगी से जुड़े हुए हैं। जांच में सामने आया कि दोनों के नाम से मेरठ के एक बैंक में खाते खोले गए थे और साइबर ठगी की रकम इन खातों में पहुंची थी।पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने खातों में आई रकम में से करीब 13 लाख रुपये निकाल लिए थे। कटक साइबर टीम ने मामले में अमित को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि ललित फरार चल रहा था। मंगलवार को कटक साइबर क्राइम टीम चांदपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से अकौंधा गांव में दबिश देकर ललित को गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी को अपने साथ कटक ओडिशा ले गई है।

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