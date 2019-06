नवीन पटनायक ने PM मोदी से की मुलाकात, कहा-ओडिशा को दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पटनायक ने बताया कि मैंने पीएम मोदी को लोकसभा चुनावों में दोबारा जीत हासिल करने पर बधाई दी। मैंने उनसे ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि हमने हाल ही में एक चक्रवात को झेला है, जिसने बहुत नुकसान किया।

Odisha Chief Minister Naveen Patnaik after meeting Prime Minister Narendra Modi: I congratulated him on his electoral victory, I also requested him for special category status for Odisha as we've been hit by a cyclone recently, which did a great deal of damage. pic.twitter.com/rPizUkVOyj