महानदी जल विवाद सुलझाने पर ओडिया और छत्तीसगढ़ सहमत

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को पड़ोसी राज्यों के बीच महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को सहयोग, समन्वय और रचनात्मक बातचीत से सुलझाने पर सहमति जताई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में महानदी जल बंटवारे और प्रबंधन से जुड़ी एक उच्च-स्तरीय बैठक में शामिल हुए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, माझी ने ओडिशा के अधिकारों, जनहित, किसानों के कल्याण और पर्यावरण की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का समाधान खोजने पर जोर दिया।

बयान में कहा गया कि इस बैठक में, दोनों मुख्यमंत्रियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से महानदी जल मुद्दे का स्थायी और संतोषजनक समाधान खोजने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में यह तय किया गया कि केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति विवाद के समाधान पर तीन महीने के भीतर महानदी न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।दोनों राज्यों के बीच जल विवाद एक दशक से अधिक समय से चल रहा है। ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ ने उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदी के ऊपरी हिस्से में बैराज और वियर (छोटे बांध) बनाकर महानदी के पानी के बहाव को रोक दिया है। वहीं, छत्तीसगढ़ का दावा है कि राज्य नदी के पानी का केवल अपना हिस्सा ही लेता है। उसने यह भी आरोप लगाया कि ओडिशा उसे उपलब्ध पानी का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है।