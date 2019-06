डॉक्टरों की अनदेखी: पहले पेट में जुड़वां बच्चे की मौत, बाद में मां की भी गई जान, धरने पर बैठे परिजन

ओडिशा में डॉक्टरों की अनदेखी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वहीं ओडिशा में कथित तौर पर मेडिकल अनदेखी की वजह से एक गर्भवती महिला और उसके दोनों जुड़वां बच्चे की मौत हो गई। ओडिशा के बरिपादा में डॉक्टरों की अनदेखी की वजह से जुड़वां बच्चों को जन्म देते वक्त ही महिला की मौत हो गई है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इसके बाद जब मृत महिला के शव को लेकर उसके परिजन डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने शव को कंधे पर लादकर डीएम ऑफिस तक पहुंचे। गर्भवती महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की अनदेखी के चलते हुई है। वे महिला की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

Odisha: A pregnant woman carrying stillborn twin babies died allegedly due to medical negligence in Baripada. Later, family members of the deceased woman staged protest by taking out a procession with her body. pic.twitter.com/fw9Xg3JoP6