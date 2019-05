ओडिशा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 माओवादी ढेर, मौके से पांच बंदूकें भी बरामद

ओडिशा के कोरापुट जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन महिलाओं सहित कम से कम पांच माओवादी मारे गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पादुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगलों में यह मुठभेड़ हुई, जब विशेष अभियान समूह (एसओजी) और डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स (डीवीएफ) इलाके में तलाश अभियान में जुटे थे।

अधिकारी ने बताया कि माओवादियों ने एसओजी और डीवीएफ कर्मियों पर गोलियां चला दीं, जिसका सुरक्षा कर्मियों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। एडीजीपी (अभियान) आर पी कोचे ने कहा, ''मुठभेड़ में मारे गए पांच माओवादियों में तीन महिलाएं हैं।"

Odisha: An encounter had broken out between naxals and troops of Special Operation Group at 4 PM today in Padua area of Koraput. 5 naxals, including 3 women naxals, were neutralised. More details awaited.