गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर ऑड-ईवने से छूट, CM केजरीवाल ने किया ऐलान

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर 11 और 12 नवंबर को दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू नहीं होगी। बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा था कि सरकार को 12 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती पर सम-विषम योजना से छूट देने की मांग के साथ सिख संगठनों से अभिवेदन मिला है।

बता दें कि सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या पर लगाम लगाने के लिए 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच सम-विषम योजना लागू करने की घोषणा की है। यह सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक प्रभावी है। गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, ''हमें सिख नेताओं से अभिवेदन मिला है और इस संबंध में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने आ रहा है। सरकार 11-12 नवंबर को छूट देने पर विचार कर रही है क्योंकि दोनों दिन धार्मिक कार्यक्रम होंगे।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: In the light of celebrations of 550th Guru Nanak Dev ji anniversary, Delhi govt has decided that #OddEven scheme won't apply on 11th and 12th November. pic.twitter.com/RpwiKSgKQR