ओखी तूफान: महाराष्ट्र में स्कूल बंद, आधी रात पहुंचेगा गुजरात, भारी बारिश की आशंका, VIDEO

दक्षिणी भारत के बाद अब चक्रवात ओखी गुजरात की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ओखी तूफान मंगलवार आधी रात गुजरात पहुंच जाएगा। ऐसे में प्रदेश में दो दिनों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र से सटे इलाकों में ओखी पांच दिसंबर की आधी रात को पहुंच जाएगा। ओखी से निपटने के लिए गुजरात के सूरत, नवसारी और राजकोट में एनडीआरएफ की दो-दो टीमें तैनात की गई हैं। ओखी से केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दिव और दादर-नगर हवेली भी प्रभावित होंगे।

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ओखी को देखते हुए मंगलवार को स्कूल और कॉलेज बंद करने का एलान किया है। महाराष्ट्र के शिक्षामंत्री विनोद तावड़े ने मंगलवार को एलान किया, 'ओखी की वजह से खराब मौसम रहने की आशंका के मद्देनजर मुंबई महानगर क्षेत्र, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और पालघर जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूलों एवं कॉलेजों में मंगलवार की छुट्टी घोषित की गई है।'

इसके अलावा बीएमसी ने शहर के लिए एक अलग चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए जारी की गई है। मुंबई में समुद्र के पास रहने वाले लोगों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। बीएमसी ने चेतवानी जारी की है, 'ओखी तूफान की वजह से समुद्र की लहरों में इजाफा हो सकता है और समुद्र का पानी सड़कों पर आ सकता है। 6 दिसंबर को अंबेडकर जंयती पर दादर में स्थित शिवाजी पार्क में भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। उन्हें सावधान रहना होगा और समुद्र के नजदीक जाने से बचना होगा।'

