फैसला : पंजाब में अब अश्लील गीत गाने वालों की खैर नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई

पंजाब में अश्लील गाना गाने वालों पर अब लगाम लगने वाली है। पंजाब सरकार ने अश्लील गीत गाने वालों के खिलाफ कड़ी कर्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार ने आयोग गठन बनाने का ऐलान किया है। इस आयोग गठन के प्रधान खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। ये जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।

प्रेस कॉनफ्रेंस में सिद्धू ने अश्लील गीत गाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा जताते हुए कहा कि पंजाब में अब अश्लील गानों पर लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने पंजाब सभ्याचार आयोग गठित किया है। यह आयोग अश्लील गीत गाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के तहत पहले नोटिस भेजकर समझाया जाएगा। अगर फिर भी अश्लील गाने गाए जाते हैं तो एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि पंजाब में लंबे समय से ऐसे गानों पर पाबंदी लगाने की मांग उठती रही है जिनके बोल अश्लील या भद्दे हैं। खुद हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। दरअसल चंडीगढ़ के एक शिक्षक पंडित राउ ने चंडीगढ़- पंजाब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में पंजाब में होने वाली शादियों और अन्य कार्यक्रमों में अश्लील गान बजाए जाने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसे गानों से अश्लीलता और हिंसा बढ़ती है ऐसे गानों पर लगाम लगानी चाहिए।

#Punjab's Dept of Tourism & Cultural Affairs has set up a committee to identify & probe glorification of obscenity, vulgarity, violence & drugs in songs, suo moto or on receiving a complaint.