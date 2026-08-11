छात्रवृत्ति में देरी से पिछड़े वर्ग के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो
सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने सोमवार को लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट
सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने सोमवार को लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के किसी भी छात्र की पढ़ाई छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी के कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सरकार को छात्रवृत्ति का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि छात्र-छात्राओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।सांसद ने पिछले तीन वर्षों में ओबीसी वर्ग के कितने छात्रों को इन दोनों योजनाओं का लाभ मिला, इसका राज्यवार ब्योरा भी मांगा। सांसद ने यह भी पूछा कि क्या विभिन्न राज्यों से ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति में विलंब की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
यदि शिकायतें मिली हैं तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं। सपा सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ओबीसी छात्रों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या का विवरण संलग्न किया गया है।
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