मनोहर लाल खट्टर ने लगातार दूसरी बार ली हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ, दुष्यंत बने डिप्टी सीम

मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।। जबकि, जननायक जनता पार्टी चीफ और पूर्व उप-प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है।

90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 40 सीटों पर ही रह गई। यानि, बहुमत का आंकड़े जुटाने के लिए उसे सहयोगी दल की तलाश थी। ऐसे में 9 महीने पहले बनी जेजेपी की दस सीटों पर जीत के समर्थन के बाद बीजेपी यहां पर स्थायी सरकार बनाने जा रही है।

इससे पहले, निर्दलीय विधायकों समेत हरियाणा जनहित कांग्रेस चीफ गोपाल कांडा ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन, गीतिका शर्मा सुसाइड केस के आरोपों का सामना कर रहे कांडा के समर्थन लेने को लेकर बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई। जिसके बाद बीजेपी ने कांडा को किनारा करते हुए जेजेपी के समर्थन के सरकार बना रही है।

Live Updates:-

*राजभवन में मनोहर लाल खट्टर ने लगातार दूसरी बार ली हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ।

Chandigarh: Manohar Lal Khattar takes oath as the Chief Minister of Haryana, at the Raj Bhawan. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/SBqHELyaAk

*मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला राजभवन में शपथ ग्रहण से पहले मंच पर पहुंचे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं।

*मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल चंडीगढ़ स्थित राजभवन पहुंचे। उनके साथ अन्य नेता भी वहां पर मौजूद हैं।

Haryana: Shiromani Akali Dal patron Parkash Singh Badal and party leader Sukhbir Singh Badal arrive at the Raj Bhawan in Chandigarh ahead of the swearing-in ceremony of the Chief Minister and Deputy Chief Minister of the state. Other leaders are also present. pic.twitter.com/6j5o6k57sq