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न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की शोधार्थी ने किया आदिवासी अध्ययन पर संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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डीएसपीएमयू : झारखंड के आदिवासी समाज, संस्कृति और प्रलेखन पर हुई विस्तृत चर्चा, कुलपति ने विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संवाद बढ़ाने पर दिया जोर

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की शोधार्थी ने किया आदिवासी अध्ययन पर संवाद

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू), रांची के मानवशास्त्र विभाग में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के मानवशास्त्र विभाग की पीएचडी शोधार्थी लिपि बाग ने आदिवासी अध्ययन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विभाग के शिक्षकों व शोधार्थियों के साथ विस्तृत संवाद किया। लिपि इन दिनों झारखंड के आदिवासी समुदायों पर शोध कार्य कर रही हैं। अपने फील्डवर्क के तहत वह राज्य के विभिन्न शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों से मुलाकात कर आदिवासी समाज, संस्कृति, आदिवासीयता और उनके दस्तावेजीकरण के प्रयासों का अध्ययन कर रही हैं। संवाद के दौरान मानवशास्त्र विभाग के डॉ. अभय सागर मिंज ने झारखंड के आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान, सामाजिक संरचना और वर्तमान समय की चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी।

वहीं, विभाग की पीएचडी शोधार्थी दीक्षा सिंह ने डीएसपीएमयू स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र की गतिविधियों, उपलब्ध शोध सामग्री, अभिलेखों और आदिवासी विषयों के संरक्षण व प्रलेखन से जुड़े कार्यों की जानकारी साझा की। इस दौरान शोधार्थी लिपि बाग ने केंद्र में उपलब्ध दस्तावेज व शोध सामग्री में विशेष रुचि दिखाई और इसे अपने शोध के लिए उपयोगी बताया।इसके बाद लिपि बाग ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजीव मनोहर से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कुलपति ने कहा कि विदेशों और देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत भारतीय, विशेषकर झारखंड मूल के शोधार्थियों के साथ डीएसपीएमयू के विद्यार्थियों का नियमित संवाद कराया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध उच्च शिक्षा व शोध के अवसरों की जानकारी मिलेगी, उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। मौके पर डॉ गणेश चंद्र बासके, डॉ नमिता सिंह भी उपस्थित थे। विश्वविद्यालय ने इस संवाद को आदिवासी अध्ययन के क्षेत्र में शोध सहयोग और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बतायी।

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