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कक्षा छठवीं के लिए सात अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी अब 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

कक्षा छठवीं के लिए सात अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

सिद्धार्थनगर। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से सत्र 2027-28 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर सात अगस्त तक कर दिया गया है। प्रभारी प्राचार्य एनके सिंह ने बताया कि जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा पांचवी में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी सात अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का आवेदन अभी तक नहीं हो सका है उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।

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