प्रदर्शन से बाहर रहेंगी गिरिडीह की पोषण सखी: प्रमिला
गिरिडीह की पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला मेहरा ने कहा कि 07 अगस्त को कुटे मैदान में होने वाले धरना-प्रदर्शन में गिरिडीह की पोषण सखियाँ शामिल नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पोषण सखियों की नौकरी लौटाई है और भविष्य भी सुरक्षित करने का आश्वासन दिया है。
गिरिडीह, प्रतिनिधि। पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला मेहरा ने बुधवार को कहा कि रांची विधानसभा के समीप कुटे मैदान में 07 अगस्त के धरना-प्रदर्शन में गिरिडीह की पोषण सखी भाग नहीं लेगी। कहा कि छह अगस्त से मानसून सत्र शुरु हो रहा है। लिहाजा धनबाद जिले की कुछेक पोषण सखी, पद पर रहते राजनैतिक दलों से जुड़ी है। उनके द्वारा 07 अगस्त को कुटे मैदान में धरना-प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। जिसमें गिरिडीह जिले की समस्त पोषण सखियों ने निर्णय लिया है कि वे इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी, क्योंकि यही सरकार ने पोषण सखियों की नौकरी वापस की है और आगे भी सरकार पोषण सखियों का भविष्य बेहतर करेगी।
कहा कि इसकी लिखित सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दी गई है। उनके साथ प्रदेश सचिव रीता दास, जिला अध्यक्ष रजिया खातून आदि थी।
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