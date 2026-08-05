पीएम पोषण योजना से मजबूत हो रहा पोषण, 1576 विद्यालयों में बच्चों को मिला दूध

कन्नौज। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बुधवार को जिले के सभी 1576 विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप दूध वितरित किया गया। प्रशासन का कहना है कि नियमित पौष्टिक आहार और गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर और पढ़ाई में सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देशन में योजना का संचालन पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। विद्यालयों में शासन द्वारा तय मेन्यू के अनुसार प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि प्रत्येक बुधवार को बच्चों को दूध वितरण किया जाता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिले।

जिले के 1006 प्राथमिक विद्यालय, 259 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 194 कम्पोजिट विद्यालय, 39 सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, 13 सहायता प्राप्त मदरसे, चार दीनदयाल उपाध्याय राजकीय विद्यालय, एक अनुदानित संस्कृत विद्यालय और 60 इंटर कॉलेज सहित कुल 1576 शिक्षण संस्थानों में योजना का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। बुधवार को विद्यालयों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक दूध ग्रहण किया। शिक्षा विभाग का मानना है कि पौष्टिक भोजन और दूध उपलब्ध होने से विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा पढ़ाई के प्रति रुचि में लगातार वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक समय पर गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि स्वस्थ, सशक्त और शिक्षित भविष्य की मजबूत नींव तैयार की जा सके।