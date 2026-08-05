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सीएचसी में टीबी मरीजों के बीच बांटा गया फूड पैकेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीएचसी में टीबी मरीजों के बीच बांटा गया फूड पैकेज

राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 13 मरीजों को मिली पोषण सहायता रुन्नीसैदपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुन्नीसैदपुर में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों के बीच पोषण सहायता के रूप में फूड पैकेज का वितरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रजनी सिन्हा ने 13 टीबी मरीजों को फूड पैकेज प्रदान कर उन्हें नियमित उपचार और पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया। डॉ. रजनी सिन्हा ने बताया कि सोमवार को कुल 30 मरीजों के बीच फूड पैकेज वितरित किया जाना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण केवल 13 मरीज ही अस्पताल पहुंच सके। शेष 17 मरीजों को अगले चरण में फूड पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में 216 फूड पैकेज उपलब्ध हैं, जिन्हें जरूरतमंद मरीजों के बीच चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीबी के सफल उपचार के लिए मरीजों का नियमित रूप से दवा लेना और पौष्टिक भोजन करना बेहद जरूरी है। मरीजों को उपचार का पूरा कोर्स निर्धारित समय तक जारी रखने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बीच में दवा छोड़ने से बीमारी दोबारा गंभीर रूप ले सकती है। फूड पैकेज वितरण कार्यक्रम के दौरान डॉ. मकसूदन शर्मा, डॉ. विनोद यादव, डॉ. नंदनी कुमारी, डॉ. हरेंद्र झा, स्वास्थ्य प्रबंधक राजीव कुमार, एकाउंटेंट रौशन कुमार, टीबी विभाग के लैब टेक्नीशियन गिरीन्द्र मोहन सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।

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