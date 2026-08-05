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7 अगस्त को रांची में आहूत धरना में शामिल होंगी सरैयाहाट की पोषण सखियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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सरैयाहाट में पोषण सखी संघ की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष कविता कुमारी यादव की अध्यक्षता की गई। बैठक में 7 अगस्त को रांची में आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन की तैयारी पर चर्चा हुई। पोषण सखियों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन में भाग लेने का निर्णय लिया और सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखने का आश्वासन दिया।

7 अगस्त को रांची में आहूत धरना में शामिल होंगी सरैयाहाट की पोषण सखियां
7 अगस्त को रांची में आहूत धरना में शामिल होंगी सरैयाहाट की पोषण सखियां

सरैयाहाट स्थित नवदुर्गा मंदिर परिसर के समीप बुधवार को पोषण सखी संघ की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कविता कुमारी यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 7 अगस्त को रांची में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विधानसभा के समक्ष आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरैयाहाट प्रखंड से बड़ी संख्या में पोषण सखियां रांची पहुंचकर धरना-प्रदर्शन में भाग लेंगी। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के समक्ष पोषण सखियों की तीन प्रमुख मांगें रखी जाएंगी।

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