बच्चों के शरीर में बज रहा ‘विटांमिन अलार्म’
बच्चों के खानपान और बदलती जीवनशैली का उनके स्वास्थ्य पर असर देखने को मिल रहा है। विटामिन की कमी के कारण थकान, बाल झड़ना, और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आवश्यक पोषण की कमी से बच्चों के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बच्चों के खानपान और बदलती जीवनशैली का असर अब उनकी सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। कम उम्र में बालों का सफेद होना, लगातार बाल झड़ना, नाखून टूटना, त्वचा का रूखापन, थकान और पढ़ाई में ध्यान न लगना जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार इसके पीछे विटामिन डी, बी12, बायोटिन (बी7), फोलिक एसिड (बी9), आयरन, जिंक और प्रोटीन की कमी प्रमुख वजह है। डर्मेटोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के पास ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बच्चों में बढ़ती पोषण संबंधी चुनौतियों की ओर इशारा कर रही है। विटामिन और मिनरल्स की कमी का असर बच्चों के बाल, त्वचा, नाखून और मानसिक विकास पर भी दिखाई दे रहा है। विभिन्न पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट के अनुसार रक्त परीक्षण के दौरान अधिकांश मामलों में विटामिन डी, बी12, बायोटिन, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक और प्रोटीन की कमी मिल रही है। तनाव, अनियमित दिनचर्या, धूप में कम समय बिताना और पौष्टिक भोजन की जगह प्रोसेस्ड व फास्ट फूड का अधिक सेवन स्थिति को और गंभीर बना रहा है। इधर, राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। देश में करीब 35 प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग यानी कम लंबाई से प्रभावित हैं, लगभग 32 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 67 प्रतिशत बच्चे और किशोर एनीमिया से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते बच्चों की पोषण जांच, संतुलित आहार और आवश्यक सप्लीमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
60% बायोटिन व 90% बच्चों में विटामिन डी कमी
थर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सुमैया फैजान बताती हैं कि विटामिन की कमी से बच्चों में ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं। 60% बच्चों में बायोटिन व 90% बच्चों में विटामिन डी कमी है। जिंक, आयरन भी कम हो रहा है। बार-बार थकान महसूस होना, पढ़ाई में ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन, खेलकूद में रुचि कम होना, बार-बार बीमार पड़ना, घाव देर से भरना, नाखूनों का कमजोर होना, त्वचा का रूखा पड़ना, बालों का झड़ना या समय से पहले सफेद होना शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेकर विटामिन डी, बी12, आयरन, फोलिक एसिड और अन्य जरूरी जांच करानी चाहिए।
लक्षण नजर आने पर कराएं खून की जांच
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉ. भरत वार्ष्णेय (पैथोलॉजिस्ट) बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बच्चों और किशोरों में विटामिन डी, बी12, आयरन और फोलिक एसिड की कमी के मामले लगातार बढ़े हैं। जांच में कई बच्चों में पोषण संबंधी कमियां सामने आ रही हैं, जिनका असर बालों, त्वचा, नाखून और शारीरिक विकास पर पड़ रहा है। यदि बच्चों में लगातार थकान, बाल झड़ना, कम उम्र में बाल सफेद होना या कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो समय पर पैथोलॉजिकल जांच करानी चाहिए।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंLokesh Sharma
संक्षिप्त परिचय लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।
विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।