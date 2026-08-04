पोषण की चौपाल से बदलेगी तस्वीर, सम्भव अभियान में कुपोषण पर निर्णायक वार
कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सम्भव अभियान-2026 के तहत 16 ग्राम पंचायतों में पोषण पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 172 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से सम्भव अभियान-2026 के तहत 16 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन पोषण पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अभियान के तहत चिन्हित 172 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पोषण पंचायतों में गर्भवती महिलाओं को कम से कम चार प्रसव पूर्व जांच (एएनसी), आयरन-फोलिक एसिड की नियमित खुराक, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जन्म के बाद पहले 1000 दिनों (270 दिन गर्भावस्था 730 दिन जन्म के बाद) के महत्व, केवल स्तनपान, समय पर पूरक आहार और बच्चों की नियमित निगरानी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
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