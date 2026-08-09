मां की गोद खाली रही, आया ने भर दिया ममता का आंचल

- पांच दिन से जुड़वां नवजातों की देखभाल में जुटीं मैना और लक्ष्मी, ड्यूटी के बाद भी बच्चों की चिंताफोटो 18 बच्चे को सीने से लगाए महिला कल्याण विभाग की

कन्नौज, संवाददाता। मां की गोद बच्चों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना मानी जाती है, लेकिन जिला अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती दो जुड़वां नवजात इस ममता से फिलहाल महरूम हैं। जन्म देने वाली मां ने लोकलाज के चलते बच्चों से दूरी बना ली, तो दो आया उनके लिए मां जैसी बन गईं। महिला कल्याण विभाग की आया मैना देवी और लक्ष्मी देवी पिछले पांच दिन से दोनों बच्चों की देखभाल में लगी हैं। कभी दोनों नवजातों को सीने से लगाए रहती हैं तो कभी चम्मच से दूध पिलाकर उन्हें दुलारती हैं। बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखने में दोनों आया का लगाव इतना बढ़ गया है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाते समय भी वे बच्चों को प्यार से सीने से लगाकर ही निकलती हैं। घर पहुंचने के बाद भी बच्चों की चिंता बनी रहती है। अपने बाद ड्यूटी संभालने वाले कर्मचारियों से फोन कर दोनों का हाल जानना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। दोनों आया की ममता देखकर अस्पताल का स्टाफ भी उनकी सराहना कर रहा है। नवजात अभी अपनी स्थिति से अनजान हैं, लेकिन अस्पताल के बेड पर उनकी मासूम आंखें मानो मां की गोद तलाश रही हैं। फिलहाल दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के निर्णय का इंतजार है। रविवार को मां के आने या न आने के बाद बच्चों की अभिरक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया तय होगी。

ड्यूटी खत्म हुई, ममता नहीं मैना देवी और लक्ष्मी देवी के लिए इन दिनों अस्पताल की ड्यूटी महज जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ममता का रिश्ता बन गई है। पांच दिन से दोनों जुड़वां नवजातों की देखभाल में जुटी हैं। ड्यूटी खत्म होने पर घर जाते समय बच्चों को सीने से लगाना नहीं भूलतीं। घर पहुंचने के बाद भी बच्चों की चिंता उन्हें चैन नहीं लेने देती। अपने बाद ड्यूटी करने वाले स्टाफ से फोन पर बच्चों का हाल पूछती हैं। नवजातों के प्रति दोनों का यह लगाव अस्पताल में आने-जाने वाले लोगों के लिए भी भावुक कर देने वाला है।

रविवार पर टिकी बच्चों की आस चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी तौसीफ वारसी के मुताबिक, बच्चों की मां से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई थी। उनकी बहन ने मां की तबीयत खराब होने की जानकारी देते हुए रविवार को अस्पताल आने का भरोसा दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों नवजात फिलहाल स्वस्थ हैं। मां के आने के बाद उनकी अभिरक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया तय होगी। यदि मां नहीं आती हैं तो बच्चों के हित में सीडब्ल्यूसी अपना निर्णय लेगी। फिलहाल दोनों नवजात अस्पताल के एनआईसीयू में हैं और आया की ममता ही उनका सहारा बनी हुई है।

छह साल पहले मौत, रजिस्टर में पिता की जगह नाम दर्ज इसे नियम कानून की पेंचीदगी कहें या फिर यूं ही कोरम पूरा करने वाली बात। जिन बच्चों की मां विधवा मां ने दोनों को खुद से दूर कर दिया उसके पति की मौत छह साल पहले हो चुकी थी। अब अस्पताल के रजिस्टर में पिता के नाम वाले कोरम में उसका नाम लिखा गया है। इसको लेकर अस्पताल में चर्चा भी होती रही।