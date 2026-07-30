सूरजमल यूनिवर्सिटी कर रही छात्रों के साथ धोखा : बेहड़

विधायक तिलकराज बेहड़ ने सूरजमल यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर नसिंग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या हल नहीं होने पर बड़ा आंदोलन होगा। नर्सिंग छात्र आईएनसी मान्यता की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में स्थिति गंभीर है।

किच्छा, संवाददाता। विधायक तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया कि सूरजमल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने नसिंग छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यूनिवर्सिटी ने शीघ्र समस्या का हल नहीं निकाला तो छात्रों का बड़ा आंदोलन होगा। गुरुवार को विधायक बेहड़ ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि सूरजमल यूनिवर्सिटी में आईएनसी की मांग को लेकर नर्सिंग के छात्र आंदोलन कर रहे हैं।

प्रदर्शन की गंभीरता वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन लगातार छात्रों के साथ धोखा कर रही है। यदि यूनिवर्सिटी के पास आईएनसी की मान्यता नहीं थी तो नर्सिंग के छात्रों को एडमिशन क्यों दिया गया। ऐसे में 200 छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। बेहड़ ने कहा कि जिले के सभी छात्रों को सूरजमल नर्सिंग कॉलेज के पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। पीड़ित छात्र डीएम और स्थानीय प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी में तालाबंदी होने की नौबत आ गई है। ऐसी स्थिति में अप्रिय घटना घटित होने की संभावना है। इन सभी का जिम्मेदार सूरजमल यूनिवर्सिटी प्रबंधन है। उसको तत्काल इस समस्या का हल करना चाहिए। जल्द ही मान्यता लाकर बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर यह छात्रों का बड़ा आंदोलन बनेगा। कहा कि वह छात्रों के साथ हैं。

धरने का जारी रहना यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी

किच्छा। पुलभट्टा स्थित सूरजमल यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों का धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नर्सिंग के छात्र आईएनसी की मांग को लेकर समय-समय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। एडीएम पंकज उपाध्याय ने 15 जुलाई को सूरजमल यूनिवर्सिटी पहुंच कर प्रबंधन एवं छात्रों से वार्ता की थी। बीते बुधवार को छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगाकर स्टाफ समेत अन्य फैकल्टी के 50 लोगों को बंधक बना लिया था। छात्रों की मांग थी कि जब तक नसिंग कोर्स में आईएनसी का अप्रवूल नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुलभट्टा पुलिस ने बमुश्किल बंधक स्टाफ को छात्रों के कब्जे से छुड़ाया था। इसके बाद छात्र वीसी आवास के सामने धरने पर बैठ गए। छात्रों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। वहीं बुधवार की घटना को देखते हुए गुरुवार को अन्य फैकल्टी के छात्र और शिक्षक कॉलेज नहीं आए।