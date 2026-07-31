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अस्पताल संचालक पुत्र पर नर्स ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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अस्पताल संचालक पुत्र पर नर्स ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के ज्ञानपुर रोड स्थित धनवन्तरी चिकित्सालय एवं पंचकर्म केंद्र में काम करने वाली एक नर्स ने अस्पताल संचालक के बेटे पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी और साक्ष्य मिटाने की भी बात तहरीर में कही। पुलिस ने आरोपित बेटे, पिता एवं अज्ञात पर संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया है। जिला रोहतक (हरियाणा) निवासी पीड़िता ने तहरीर में कहा कि पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। करीब नौ माह पूर्व उक्त अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत हुई थी। कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद ही अस्पताल संचालक डा. हरिशंकर त्रिपाठी के पुत्र अभिषेक त्रिपाठी निवासी खरगापुर, थाना ऊंज ने अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया।

पीड़िता के शादीशुदा और आठ वर्ष की बेटी होने की जानकारी देने के बावजूद आरोपी ने पति को छोड़ने, साथ मिलकर अस्पताल चलाने एवं शादी करने का लालच दिया। इस दौरान पीड़िता के साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि जब उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसका मोबाइल फोन छीनकर उसमें मौजूद सभी रिकॉर्डिंग तथा मैसेज डिलीट कर दिया। उक्त सिम आरोपी के पिता के नाम पर पंजीकृत है। इसके बाद आरोपी ने अस्पताल में कुछ असामाजिक तत्वों को बुलाकर पीड़िता और उसकी मासूम बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। किसी तरह अपनी और बच्ची की जान बचाकर निकली।उसने पूर्व में इस संबंध में आरोपी के पिता से भी शिकायत की थी, लेकिन मामला दबाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपी अभिषेक त्रिपाठी, उसके पिता डा. हरिशंकर त्रिपाठी एवं कुछ अन्य व्यक्ति नाम एवं पता अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 69, 351 (2), 238, 239 के तहत मामला पंजीकृत किया है। कोतवाल सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि प्रकरण की हर पहलू से जांच की जा रही है।

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