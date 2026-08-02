बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा: नूंह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हेल्पलाइन शुरू

नूंह में बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। खुली कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक लगाई गई है एवं हेल्पलाइन स्थापित की गई है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा की निगरानी के निर्देश दिए हैं। शहरवासियों से सहयोग की अपील की है।

नूंह, सरसमल। नूंह में 3 अगस्त को होने वाली बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। खुले कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। उपायुक्त एवं जिलाधीश अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में बोतलों, डिब्बों अथवा अन्य खुले पात्रों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 1 अगस्त सुबह 6 बजे से 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रतिबंध लगाया है। पेट्रोल पंप संचालकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के लिए प्रतिबंध प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए मोबाइल टावरों और अन्य जनोपयोगी सेवाओं में लगे जनरेटरों के लिए डीजल तथा अन्य ज्वलनशील ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंध से छूट दी है। इससे संचार व्यवस्था और जरूरी सेवाओं के संचालन पर असर नहीं पड़ेगा।

हेल्पलाइन और शिकायत ठिकाना यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और आमजन को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, नूंह में विशेष हेल्पलाइन स्थापित की गई है। हेल्पलाइन 3 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होगी। इसके लिए दूरभाष नंबर 01267-274610 जारी किया गया है। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा संबंधित विभागों तक तत्काल पहुंचाकर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

विशेष कार्यपालक एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट यात्रा मार्ग और विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष कार्यपालक एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जाएगी।

लोगों से सहयोग की अपील उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग करने और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है।