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स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराएगा एनटीपीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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एनटीपीसी ऊंचाहार ने सीएसआर के तहत 60 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक दिवाकर कौशिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें 22 महिला प्रशिक्षु भी शामिल रहीं। एनटीपीसी द्वारा अब तक 196 लाख रुपये के निवेश से 187 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराएगा एनटीपीसी

लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता एनटीपीसी ऊंचाहार ने सीएसआर के तहत स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है। एनटीपीसी की ओर से शनिवार को 60 बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (उत्तर) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एनएसपीसीएल) दिवाकर कौशिक ने किया। एनटीपीसी ऊंचाहार एवं सिपेट के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत आसपास की 15 ग्राम पंचायतों के 60 युवाओं, जिनमें 22 महिला प्रशिक्षु शामिल रहे। इन्हें मशीन ऑपरेटर-इंजेक्शन मोल्डिंग और मशीन ऑपरेटर-प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया।बता दें कि एनटीपीसी ऊंचाहार ने अपने सीएसआर कार्यक्रमों में अब तक लगभग 196 लाख रुपये के निवेश से 187 स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है।

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इस मौके पर कार्यकारी निदेशक उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र एसएन पाणिग्रही, कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी ऊंचाहार बिस्व मोहन सिंह, संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख, सिपेट विवेक कुमार, अपर महाप्रबंधक उत्तरी क्षेत्र राहुल शर्मा, मानव संसाधन प्रमुख, एनटीपीसी ऊंचाहार पंकज कुमार के अलावा सीएसआर टीम के सदस्य मौजूद रहे।

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