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निर्धारित समय में पूरा करें तृतीय चरण का कार्य-के एस सुंदरम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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एनटीपीसी के निदेशक (परियोजनाएं) ने जांची निर्माणाधीन परियोजना की प्रगति ना की प्रगति बीएचईएल-एनटीपीसी अधिकारियों

निर्धारित समय में पूरा करें तृतीय चरण का कार्य-के एस सुंदरम

अनपरा,संवाददाता। निर्माण लक्ष्य से पिछड़ रहे एनटीपीसी सिंगरौली के 1600 मेगावाट क्षमता विस्तार चरण तृतीय को निर्धारित समय सीमा 2028-29 तक चालू करने को शीर्ष प्रबन् पूरी ताकत झोंक दी गयी है। इस कवायद में सोमवार को एनटीपीसी के निदेशक (परियोजनाएं) के. एस. सुंदरम ने एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना का दौरा कर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का व्यापक निरीक्षण कर एनटीपीसी सिंगरौली व निर्माणदायी संस्था बीएचईएल के शीर्ष अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। लगभग 17195 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना के समय से पिछड़ रहे कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये । बैठक के दौरान उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध निष्पादन, सुरक्षा मानकों तथा परियोजना प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा भी की।

श्री सुंदरम ने परियोजना परिसर में स्थापित नवीन सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने स्टेज-तृतीय परियोजना, एफजीडी क्षेत्र, विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों एवं संयंत्र की प्रमुख इकाइयों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति जानी। ।आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निदेशक (परियोजनाएं) ने विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया तथा तकनीकी नवाचार को लक्ष्य हासिल करने काआधार बताया। इससे पूर्व परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक ई. प्रभाकर राव ने निदेशक (परियोजनाएं) का स्वागत करते हुए परियोजना की वर्तमान प्रगति, स्टेज-III निर्माण कार्यों, उत्पादन, सुरक्षा, पर्यावरणीय पहलों तथा भावी कार्ययोजना से मुख्य अतिथि को अवगत कराया। विश्वास दिलाया कि परियोजना निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करते हुए उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करेगी। इस मौके पर सी. एच. किशोर कुमार, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), रश्मि रंजन मोहंती, महाप्रबंधक (परियोजना) समेत तमाम वरिष्ठ अभिंयता मौजूद रहे।

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