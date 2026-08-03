मृतक के परिजनों को 30 लाख मुआवजा मिले:मनोज

पतरातू, निज प्रतिनिधि। एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक के शाखा सचिव मनोज कुमार महतो प्रेस बयान जारी कर कहा कि ड्यूटी के दौरान सामंता कंपनी में कार्यरत मुकेश प्रसाद साहू, पिता स्वर्गीय नागेश्वर साहू नामक मजदूर की हाइड्रा की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए मेडिका ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक इस घटना को लेकर संवेदना प्रकट करती है। साथ ही एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक पतरातू पीवीयूएनएल प्रबंधन से मृतक के आश्रित को 30 लाख रुपया मुआवजा देने का मांग किया है। साथ ही एक आश्रित को नौकरी देने, ईएसआईसी, पीएफ, डब्लूसी एवं पॉलिसी के अंतर्गत जो भी मुवाजा बनता है उसे परिवार को देने की मांग की है।