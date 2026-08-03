मृतक के परिजनों को 30 लाख मुआवजा मिले:मनोज
पतरातू में एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक ने एक मजदूर, मुकेश प्रसाद साहू, की मृत्यु के बाद प्रबंधन से 30 लाख रुपये मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। हादसा हाइड्रा की चपेट में आने से हुआ था। यूनियन ने सुरक्षा उपकरणों की कमी और मजदूरों की समस्याओं पर प्रबंधन की उदासीनता की भी आलोचना की।
पतरातू, निज प्रतिनिधि। एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक के शाखा सचिव मनोज कुमार महतो प्रेस बयान जारी कर कहा कि ड्यूटी के दौरान सामंता कंपनी में कार्यरत मुकेश प्रसाद साहू, पिता स्वर्गीय नागेश्वर साहू नामक मजदूर की हाइड्रा की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए मेडिका ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक इस घटना को लेकर संवेदना प्रकट करती है। साथ ही एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक पतरातू पीवीयूएनएल प्रबंधन से मृतक के आश्रित को 30 लाख रुपया मुआवजा देने का मांग किया है। साथ ही एक आश्रित को नौकरी देने, ईएसआईसी, पीएफ, डब्लूसी एवं पॉलिसी के अंतर्गत जो भी मुवाजा बनता है उसे परिवार को देने की मांग की है।
एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक पतरातू बार-बार प्रबंधन को पत्र के माध्यम से मजदूरों की समस्याएं एवं सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में अवगत करवाती रहती है। फिर भी प्रबंधन के उदासीन रवैया के कारण मजदूरों की लगातार जान जा रही है। अब तक प्लांट में दर्जनों हादसे हो चुके हैं। किंतु जितने भी एजेंसियां हैं। सभी मजदूरों पर हमेशा दबाव बनाते हैं। काम को जल्दी करो जल्दी करो। जिससे मजदूरों का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे अगर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में एनटीपीसी मजदूर यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
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