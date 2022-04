12 से 17 साल तक के किशोरों को लगेगा कोवोवैक्स टीका, 5-12 साल के टीकाकरण पर अभी फैसला नहीं

कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक और बड़ी सफलता मिली है। 12 से 17 आयुवर्ग के किशोरों के टीकाकरण के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवोवैक्स को सरकार से मंजूरी मिल गई है।

