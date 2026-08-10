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यूजीसी-नेट की अनंतिम आंसर-की इस सप्ताह आएगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने सूचित किया है कि यूजीसी-नेट (जून 2026) परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी इसी सप्ताह जारी की जाएगी। उम्मीदवार निर्धारित समय में इन उत्तर कुंजियों की समीक्षा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर निरंतर ध्यान देने की सलाह दी है।

यूजीसी-नेट की अनंतिम आंसर-की इस सप्ताह आएगी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने सोमवार को बताया कि यूजीसी-नेट (जून 2026) परीक्षा की अनंतिम (प्रोविजनल) आंसर-की इसी सप्ताह जारी होगी। इसके साथ ही सीएसआईआर-नेट, आईसीएआर एआईईईए (पीजी) और एआईसीई (पीएचडी) की आंसर-की भी आएंगी। एनटीए ने एक सार्वजनिक सूचना में यह जानकारी दी। बताया गया कि आंसर-की एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। उम्मीदवार एक निर्धारित समयसीमा के भीतर इन आंसर-की को देखने के साथ ही आपत्तियां भी दर्ज करा सकेंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें और सिर्फ एजेंसी की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।बता

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दें कि एनटीए ने 22 से 30 जून तक यूजीसी-नेट परीक्षा और पांच जुलाई को पुनर्परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता तय करती है। वहीं, सीएसआईआर-नेट 17-18 जुलाई को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित हुई थी। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों और पीएचडी में दाखिले की योग्यता तय करती है।

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