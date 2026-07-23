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पेपर लीक-तकनीकी विवि में एनएसयूआई का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रश्नपत्र लीक की घटना ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर स

पेपर लीक-तकनीकी विवि में एनएसयूआई का प्रदर्शन

देहरादून। प्रमुख संवाददाता वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) की सेमेस्टर परीक्षा में पेपर लीक मामले में एनएसयूआई ने गुरुवार को विवि के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य गेट पर धरना देकर पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रश्नपत्र लीक की घटना ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीके पटेल पर भी भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों की मेहनत, समय और भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।डीएवी

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पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था लगातार अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उठाए गए सॉफ्टवेयर संबंधी मुद्दों के बावजूद विश्वविद्यालय में पुरानी व्यवस्था ही संचालित की जा रही है। उन्होंने छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष शिविर लगाने और परीक्षा परिणामों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की मांग की।प्रदर्शन में सुमित खन्ना, तेजस्वी राणा, हिमांशु रावत, हर्ष राणा, कार्तिक बिरला, रवींद्र जूनियर और आदित्य सहित अन्य युवा मौजूद रहे।

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