छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच हो : कन्हैया
एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार से छात्र आंदोलनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाइयों की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलनों को कुचलने के लिए कानून का उल्लंघन किया। कन्हैया ने कहा कि सभी लंबित मामलों की जानकारी सार्वजनिक की जाए और निर्दोष छात्रों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएं।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार से छात्र आंदोलनों के दौरान हुई प्रत्येक पुलिस कार्रवाई की न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, सभी लंबित मामलों की जानकारी सार्वजनिक की जाए तथा निर्दोष छात्रों और अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। कन्हैया मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है। इसे पुलिसिया शासन या लाठीतंत्र में बदलने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा गठित फैक्ट-फाइंडिंग टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस ने कानून और पुलिस मैनुअल की खुलेआम अनदेखी की। फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने पटना, सीवान, जहानाबाद, भागलपुर, दरभंगा सहित कई जिलों का दौरा कर पीड़ित छात्रों, उनके परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। सरकार द्वारा सभी मामलों को वापस लेने का दावा वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता, क्योंकि कई जिलों में अब भी प्राथमिकी दर्ज हैं और अनेक छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है।
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