Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच हो : कन्हैया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार से छात्र आंदोलनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाइयों की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलनों को कुचलने के लिए कानून का उल्लंघन किया। कन्हैया ने कहा कि सभी लंबित मामलों की जानकारी सार्वजनिक की जाए और निर्दोष छात्रों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएं।

छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच हो : कन्हैया

एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार से छात्र आंदोलनों के दौरान हुई प्रत्येक पुलिस कार्रवाई की न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, सभी लंबित मामलों की जानकारी सार्वजनिक की जाए तथा निर्दोष छात्रों और अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। कन्हैया मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है। इसे पुलिसिया शासन या लाठीतंत्र में बदलने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा गठित फैक्ट-फाइंडिंग टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस ने कानून और पुलिस मैनुअल की खुलेआम अनदेखी की। फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने पटना, सीवान, जहानाबाद, भागलपुर, दरभंगा सहित कई जिलों का दौरा कर पीड़ित छात्रों, उनके परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। सरकार द्वारा सभी मामलों को वापस लेने का दावा वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता, क्योंकि कई जिलों में अब भी प्राथमिकी दर्ज हैं और अनेक छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Patna Latest News Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।