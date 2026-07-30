कलक्ट्रेट पर नाराज कांग्रेसजनों ने सौंपा पत्रक
ज्ञानपुर में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शक्ति मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने डीएम को पत्रक सौंपकर काशी नरेश विश्वविद्यालय में दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोगों ने बाधित किया और उनकी गलत तरीके से शिकायत की गई।
ज्ञानपुर, संवाददाता। जिला मुख्यालय पर बुधवार को पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के जिलाध्यक्ष शक्ति मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने डीएम को संबोधित पत्रक सौंपा। काशी नरेश विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन में दर्ज हुए एफआईआर का नि:पक्षता से जांच कराते हुए निर्दोष छात्रों का उत्पीड़न रोकने की मांग की गई।
छात्रों की समस्याएं
इस दौरान कांग्रेसजनों ने कहा कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के छात्र-छात्राओं ने शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन किया था। इसकी सूचना पूर्व में जिला प्रशासन को भी दी गई थी। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा आंदोलन को बाधित करने का प्रयास किया गया। इसी बात को लेकर छात्रों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई थी जो हर स्तर से गलत है। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक किसी भी निर्दोष छात्र की गिरफ्तारी अथवा उत्पीड़न न किया जाए। ांच में निर्दोष पाए जाने पर उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुरेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि छात्र लोकतंत्र की सबसे सशक्त आवाज़ है। अपनी शिक्षा, भविष्य और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। निर्दोष छात्रों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें भयभीत करने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मौके पर राजेश्वर दूबे, मनोज गौतम, सुरेश चौहान, चिंटू शुक्ला, सूबेदार गौतम, संदीप भारती, सिद्धार्थ भारती, अमन गौतम, कृष्णा, वकील चौधरी, अखिलेश राव, अनुज आदि उपस्थित थे।
पत्रक सौंपना
बीडीएच 09 जिला मुख्यालय पर बुधवार को पत्रक सौंपने के बाद खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें