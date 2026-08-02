Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसएस द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद आरिफ और डॉ. उदिता राजपूत ने किया। छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ऑनलाइन पंजीकरण में मदद करने के लिए पुस्तकालय लिपिक अजय कुमार की प्रशंसा की गई।

नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित

गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रासेयो की इकाइयों के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद आरिफ एवं डॉ. उदिता राजपूत के संयुक्त निर्देशन में संपन्न हुआ। ​उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एनएसएस के स्वयंसेवकों एवं सेविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए महाविद्यालय परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया।​स्वच्छता कार्य के उपरांत केंद्र सरकार के माय भारत पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। इस पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने में महाविद्यालय के पुस्तकालय लिपिक अजय कुमार का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें:Purnia News: नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान में विद्या विहार के विद्यार्थियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन
ये भी पढ़ें:पीयू : 75 विद्यार्थी आज पीएम के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ेंगे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।