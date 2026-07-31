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वन रक्षाबंधन कार्यक्रम में पेड़ों को बांधा रक्षासूत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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राम टहल चौधरी महाविद्यालय, दड़दाग ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत वन एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भेड़ा नदी किनारे डुंडे जंगल में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने पेड़ों पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

वन रक्षाबंधन कार्यक्रम में पेड़ों को बांधा रक्षासूत्र

ओरमांझी, प्रतिनिधि। राम टहल चौधरी महाविद्यालय, दड़दाग ओरमांझी की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के तत्वावधान में शुक्रवार को वन एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वन रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रांची-रामगढ़ उच्च पथ किनारे भेड़ा नदी तट स्थित डुंडे जंगल में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अतिथियों ने पेड़ों पर रक्षासूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन का संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना होगा।

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कार्यक्रम में कॉलेज के डॉयरेक्टर डॉ पारस नाथ महतो, प्राचार्य डॉ भीम महतो, पूर्व उप प्रमुख जय गोविंद साहु, शिवनारायण साहु, मानकी राजेंद्र साही, रामधन बेदिया, सत्यनारायण तिवारी, कुद्दुस अंसारी, बीबी नीरज, शैलेंद्र मिश्रा, प्रो. योगेंद्र ठाकुर, प्रो. इकबाल अंसारी, प्रो. रामकुमार महतो, प्रो. रीता कुमारी, प्रो. प्रेमनाथ मुंडा, प्रो. आरएल पांडेय, मेजर रणजीत कुमार सिंह सहित शिक्षक, कर्मी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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