एएन कॉलेज : स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को किया प्रेरित
एएन कॉलेज की एनएसएस इकाई ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पहले चरण में मेंस्ट्रूअल कप के उपयोग की जानकारी दी गई, जबकि दूसरे चरण में 'नशा मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत नशे की हानियों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
एएन कॉलेज की एनएसएस इकाई की ओर से विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को पुस्तकालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। पहले चरण में पोथी-पतरी फाउंडेशन के सहयोग से मेंस्ट्रूअल कप अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जबकि द्वितीय चरण में भारत सरकार के ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विवि के तत्वावधान में ‘10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान’ का आयोजन हुआ। मेंस्ट्रूअल कप जागरूकता कार्यक्रम में डॉ. पद्मिनी कुमारी ने विद्यार्थियों को महिला स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने मेंस्ट्रूअल कप के उपयोग, स्वच्छता और उससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के बारे में बताया।
पोथी-पतरी फाउंडेशन की रिचा सिंह राजपूत ने महिला स्वास्थ्य एवं जागरूकता के विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे।मुख्य अतिथि प्रो. शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत ने नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विवि से आए सुबोध ने नशे की प्रवृत्ति से बचने और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के संदर्भ में राजयोग और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला।
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