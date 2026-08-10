एनएसएस छात्र-छात्राओं ने निकाली साइकिल तिरंगा रैली
महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के एनएसएस छात्रों ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली निकाली। इसका उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता फैलाना था। छात्रों ने तिरंगा ध्वज लगाकर देशभक्ति के साथ नागरिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।
महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के निर्देश पर उपाधि महाविद्यालय के एनएसएस के छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत साइकिल रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्ति, स्वस्थ जीवन शैली तथा नियमित व्यायाम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। रैली में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों ने अपनी साइकिलों पर तिरंगा ध्वज लगाकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं नागरिक जिम्मेदारी के प्रति जन-जागरुकता का कार्य किया। रैली महाविद्यालय परिसर से शुरू होकर आसपास के क्षेत्रों में निकाली गई।
इस मौके पर एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गजेंद्र सिंह, डॉ. कविता कनौजिया, डॉ. दुर्गेश धर द्विवेदी, रुद्रभन आदि मौजूद रहे।---
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