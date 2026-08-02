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पीयू : नशा मुक्त भारत बनाने को युवा निभाएंगे अपनी भूमिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पटना विश्वविद्यालय के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने के बाद, स्वयंसेवकों ने नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी के सदस्यों ने नशे के नुकसान और रोकथाम पर जोर दिया।

पीयू : नशा मुक्त भारत बनाने को युवा निभाएंगे अपनी भूमिका

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), पटना विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रविवार को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का शुभारंभ जय प्रकाश नारायण अनुषद भवन के सभागार में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण को सैकड़ों स्वयंसेवकों ने सुना और नशा मुक्त भारत का संकल्प दोहराया। आगाज ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विवि, कंकड़बाग से आईं मुख्य अतिथि पूनम बहन, उर्मिला बहन और एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉ. चंदन चंद्र चुन्ना ने किया। इसके बाद उपस्थित स्वयंसेवकों ने एनएसएस लक्ष्य गीत ‘उठें समाज के लिए उठें’ का सामूहिक गायन किया। पूनम बहन ने सभी स्वयंसेवकों, शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई।

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उर्मिला बहन ने नशे से होने वाले नुकसान, इसकी रोकथाम एवं युवाओं की भागीदारी पर बल देते हुए नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। डॉ. चंदन चंद्र चुन्ना ने बताया कि सभागार में लगभग 200 छात्र और लोकभवन, पटना में 75 छात्रों ने एक साथ शपथ ग्रहण किया। अध्यक्षता डॉ. सूरज देव सिंह, कुलानुशासक, पटना विश्वविद्यालय ने की। मौके पर डॉ. अशोक कुमार, आईटी ऑफिसर आदि रहे।

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