अमर सिंह पीजी कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता आयोजित
अमर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में एनएसएस की ओर से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राचार्य डॉ. अशोक कटारिया ने उद्घाटन किया और बताया कि स्वस्थ व जागरूक युवा देश की प्रगति का आधार हैं। प्रतियोगिता में गुनगुन और आरुषि ने क्रमशः पहले और दूसरे स्थान प्राप्त किए।
अमर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को एनएसएस इकाई के संयोजन में नशा मुक्त युवा, विकसित भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। शुभारंभ प्राचार्य डॉ.अशोक कटारिया ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राचार्य ने कहा कि स्वस्थ, जागरूक व सशक्त युवा ही देश की प्रगति की मजबूत नींव हैं। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करना चाहिए। प्रतियोगिता में छात्रा गुनगुन प्रथम व आरुषि द्वितीय स्थान पर रहीं, पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी शिवा, योगेश त्यागी, जितेंद्र सिंह, निसार अहमद, महेश सैनी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें