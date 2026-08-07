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अमर सिंह पीजी कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में एनएसएस की ओर से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राचार्य डॉ. अशोक कटारिया ने उद्घाटन किया और बताया कि स्वस्थ व जागरूक युवा देश की प्रगति का आधार हैं। प्रतियोगिता में गुनगुन और आरुषि ने क्रमशः पहले और दूसरे स्थान प्राप्त किए।

अमर सिंह पीजी कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता आयोजित

अमर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को एनएसएस इकाई के संयोजन में नशा मुक्त युवा, विकसित भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। शुभारंभ प्राचार्य डॉ.अशोक कटारिया ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राचार्य ने कहा कि स्वस्थ, जागरूक व सशक्त युवा ही देश की प्रगति की मजबूत नींव हैं। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करना चाहिए। प्रतियोगिता में छात्रा गुनगुन प्रथम व आरुषि द्वितीय स्थान पर रहीं, पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी शिवा, योगेश त्यागी, जितेंद्र सिंह, निसार अहमद, महेश सैनी आदि मौजूद रहे।

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