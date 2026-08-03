जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में एनएसएस की तरफ से नशा मुक्त युवा, विकसित भारत@2047 अभियान का आयोजन
जमशेपुर में एनएसएस द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान आयोजित किया गया। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार, कार्यक्रम का नेतृत्व कुलपति डॉ. इला कुमार ने किया। एनएसएस के संवियासेवकों ने जागरूकता रैली निकाली और शपथ ली कि वे भारत को नशा मुक्त बनाने में योगदान देंगे।
जमशेपुर में एनएसएस के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। यह अभियान झारखण्ड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार किया गया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया डॉ(प्रोफेसर) इला कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। एनएसएस के संवियासेवकों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। एनएसएस के संवियासेवकों ने शपथ लिया कि, "विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए देश को नशा मुक्त बनाने के लिए, न तो ख़ुद नशा करेंगे और न ही किसी और को नशा करने देगें।" इस कार्यक्रम को सफ़ल बनाने में एनएसएस कॉर्डिनेटर डॉ ग्लोरिया पूर्ति, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स डॉ सुनीता कुमारी और डॉ छगनलाल अग्रवाल, डॉ गोपाल चक्रवर्ती, डॉ ममता कुमारी, डॉ प्रभात कुमार महतो, आर. तेजा एवं एनएसएस के संवियासेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें