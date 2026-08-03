सीयूजे में विद्यार्थियों ने ली नशामुक्त भारत की शपथ
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा 'नशामुक्त भारत' शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। 100 से अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया।
रांची, विशेष संवाददाता। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से सोमवार नशामुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशामुक्त भारत शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सारंग मेढेकर के नेतृत्व व मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। विश्वविद्यालय के 100 से अधिक विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत शपथ, की ली। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे।
अपने मित्रों और परिवार के लोगों को भी नशे से बचने के लिए प्रेरित करेंगे। समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरुकता फैलाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन व समन्वय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के समन्वयक डॉ हृषिकेश महतो और एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ रत्नेश कुमार मिश्रा ने किया।
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