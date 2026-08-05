प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई अपनी क्षमता
मेदिनीनगर के वाईएसएनएम कॉलेज में एनएसएस, एनसीसी और केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहयोग से भाषण, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं में राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता और नशामुक्त जीवन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। कार्यक्रम में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
मेदिनीनगर। वाईएसएनएम कॉलेज में एनएसएस, एनसीसी एवं भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा, स्वच्छता अभियान एवं नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत भाषण, पेंटिंग एवं क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ मोहिनी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय न्याय संहिता, स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा नशा मुक्त अभियान विषयों पर छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पेंटिंग प्रतियोगिता में हर घर तिरंगा एवं नशा मुक्त अभियान विषय पर छात्राओं ने आकर्षक चित्रों के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता एवं नशामुक्त समाज का संदेश दिया। क्विज प्रतियोगिता में उपरोक्त सभी विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए।
प्रतियोगिताओं में केवल छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रो. सीमा कुमारी, डॉ मशरीक जहान, डॉ जेनिफर गुड़िया एवं विकास चौधरी शामिल थे। पेंटिंग प्रतियोगिता के निर्णायक डॉ विकास कुमार साव, डॉ ललिता भगत एवं डॉ संगीता कुजूर थे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता के प्रति जागरूकता तथा नशामुक्त जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था।
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