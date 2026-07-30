एमएमएमयूटी में छात्रों को दी गई नशे से दूर रहने की सलाह
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एनएसएस प्रकोष्ठ और एनसीबी द्वारा मादक द्रव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि वैभव श्रीवास्तव ने तस्करी रोकने के उपाय बताए और युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। प्रो. बीके पाण्डेय ने संयमित जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।
गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान विभागीय हॉल में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) प्रकोष्ठ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) यूनिट की ओर से मादक द्रव्य जागरूकता विषय पर कार्यक्रम का आोजन किया गया। मुख्य अतिथि एनसीबी निदेशक वैभव श्रीवास्तव रहे। मुख्य अतिथि ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने के अभियानों, एनसीबी की कार्यप्रणाली और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी तथा युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। प्रो. बीके पाण्डेय ने युवाओं से संयमित जीवनशैली और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विस्तार, क्षेत्र आउटरीच एवं पूर्व छात्र संबंध के अधिष्ठाता प्रो. बी.के. पाण्डेय, एनएसएस संकाय प्रभारी डॉ. एसपी यादव, डॉ. सत्य प्रकाश मौर्या, डॉ. नेहा, डॉ. मीनाक्षी तथा डॉ. रीना बांका उपस्थित रहीं।
संचालन फिजियोलॉजिस्ट डॉ. आकृति ने किया। अंत में डॉ. नेहा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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