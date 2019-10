DRDO कॉन्फ्रेंस में बोले अजीत डोभाल: पैसे और मॉर्डन तकनीक पर जिन देशों की पकड़, वही प्रतिद्वंदियों से जीतेगा

डीआरडीओ कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि बेहतर उपकरणों से लैस सेनाओं ने ही मानव जाति के भाग्य का फैसला किया है। ऊंची तकनीक वाली सेनाएं ही ऐसा कर सकी हैं। भारत का अपना इतिहास इस मामले में निराशजनक है। हम इसमें रनर अप रहे हैं, रनर अप के लिए कोई ट्रोफी नहीं होती।

उन्होंने आगे कहा कि या तो आप अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर होते हैं या आप कहीं खड़े ही नहीं होते। आज के वक्त में मॉर्डन टेक्नोलॉजी और पैसा ही जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। जिनकी इन दोनों पर पकड़ है, वही प्रतिद्वंद्वियों से जीतेगा। टेक्नोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

NSA: Either you're better than your adversaries or you're not there at all. In modern world, technology&money are 2 things which will influence geopolitics. Who'll win, will depend upon who has preponderance over their adversaries on these 2. Of the 2,technology is more important https://t.co/MgtFb9n8wE