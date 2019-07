NS विश्वनाथन एक साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त

एनएस विश्वनाथन को एक साल के लिए आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुन: नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर पद से विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया है।

NS Vishwanathan reappointed as Deputy Governor of RBI (Reserve Bank of India) for one year. (File pic) pic.twitter.com/s06WO1xdGf