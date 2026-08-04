समूह सखियों का 27 माह का मानदेय अटका
गोण्डा, संवाददाता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूह सखियों का मानदेय भुगतान विवादों में है। केवल नौ माह का मानदेय दिया गया है जबकि 27 माह का भुगतान लंबित है। महिलाओं ने इसकी शिकायत की है कि काम के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
गोण्डा, संवाददাদক। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी समूह सखियों का मानदेय भुगतान एक बार फिर विवादों में है। समूह सखियों का आरोप है कि 36 माह की अवधि में अब तक केवल नौ माह का मानदेय दिया गया है, जबकि 27 माह का भुगतान अभी भी लंबिंत है। उनका कहना है कि विभाग ने दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान कर केवल औपचारिकता पूरी की, जबकि काम के अनुसार मानदेय मिलना चाहिए। समूह सखियों का कहना है कि उनसे स्वयं सहायता समूहों का गठन, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, सर्वे, सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार और विभिन्न विभागीय अभियानों में लगातार काम कराया जाता है। इसके बावजूद मेहनत के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। जिले के सभी 16 विकास खंडों में कार्यरत सैकड़ों महिलाओं के सामने अब आर्थिक संकट गहरा गया है। उनका कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
आंदोलन की चेतावनी
स्कीम वर्कर समन्वय समिति के संयोजक दिलीप शुक्ला ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनका श्रम और सम्मान दोनों उपेक्षित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही 27 माह का बकाया मानदेय जारी नहीं किया गया और कार्य के अनुरूप पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू नहीं हुई, तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
भुगतान की स्थिति
कोट...
मानदेय मद में बजट उपलब्ध न होने के कारण भुगतान लंबित है। शासन को बजट की मांग भेजी गई है। जिस विकासखंड ने जितने माह के मानदेय की मांग भेजी थी, उसके अनुसार भुगतान किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के तहत कार्य के आधार पर दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का प्रावधान है।
-जेएन राव, डीसी एनआरएलएम
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