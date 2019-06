नृपेंद्र मिश्रा अगले पांच साल तक और रहेंगे पीएम के मुख्य सचिव, पीके मिश्रा अपर प्रधान सचिव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा अगले पांच साल तक और पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव बने रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की अप्वाइंटमेंट कमेटी ने एक बार फिर से नृपेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस अधिकारी) को प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। यह आदेश भी 31 मई 2019 से प्रभावी हो गया है. कार्यभार के दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहेगा। बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव थे। नृपेंद्र मिश्रा को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 28 मई 2014 को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था।

वहीं, केंद्रीय कैबिनेट की अप्वाइंटमेंट कमेटी ने एक बार फिर से पीके मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस अधिकारी) को प्रधानमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इनका भी यह कार्यकाल 31 मई 2019 से प्रभावी हो गया है। हालांकि, पहले ऐसी खबर थी कि पीके मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा की जगह ले सकते हैं।

